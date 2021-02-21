Российскую ТОС-1А «Солнцепек» покажут на международной выставке IDEX 2021

Абу-Даби, 21 февраля. Российский тяжелый огнемет ТОС-1А «Солнцепек» продемонстрируют на международной выставке IDEX 2021, которая пройдет с 21 по 25 февраля в ОАЭ.

Омский завод транспортного машиностроения покажет макет «Солнцепека». На стенде «Уралвагонзавода» разработка будет представлена в экспортном исполнении.

В июле 2020 года «Омсктрансмаш» продемонстрировал возможности тяжелой огнеметной системы зарубежным покупателям на полигоне в Нижнем Тагиле. ТОС-1А отличилась высоким качеством стрельбы.

Концерн «Уралвагонзавод» представит на IDEX 2021 универсальную инженерную бронемашину УБИМ наравне с танком «Армата». Также публика впервые увидит модернизированные Т-90МС и Т-72.