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Пропавшую больше месяца назад жительницу Иваново обнаружили живой

Пропавшую больше месяца назад жительницу Иваново обнаружили живой

Иваново, 21 февраля. Волонтеры сообщили, что операция по поиску 30-летней жительницы региона завершилась успехом. Женщину нашли живой.

Поиски зеленоглазой горожанки длились больше месяца. На след пропавшей пытались выйти как сотрудники правоохранительных органов, так и члены спасательного отряда «Лиза Алерт».

Жительница Иваново ушла из дома 16 января и с тех пор не выходила на связь. Сейчас она пребывает в хорошем настроении, ее здоровью ничто не угрожает. Следователи в настоящее время проводят проверку, направленную на выяснение всех обстоятельств исчезновения девушки.

Ранее ФАН писал о завершении поисков восьмилетнего мальчика, пропавшего в Санкт-Петербурге. Подросток вышел из школы и не дошел до дома. Его нашли около станции метро «Спортивная». По предварительным данным, ученик заблудился.

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