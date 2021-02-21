Президента Аргентины выдвинули на Нобелевскую премию мира

Ла-Пас, 21 февраля. Три депутата из Боливии выдвинули президента Аргентины Альберто Фернандеса на Нобелевскую премию мира. Об этом сообщает издание Pagina 12.

Депутаты Национальной ассамблеи Боливии от партии «Движение к социализму» (MAS) Гроберт Ногалес Грагеда, Сантос Мамани Эспиноса и Гуальберто Ариспе Маита направили письмо в Нобелевский комитет с просьбой рассмотреть президента Аргентины в качестве претендента на премию мира. Таким образом боливийские социалисты хотят поблагодарить Альберто Фернандеса за спасение жизни экс-президента Эво Моралеса.

«Альберто Фернандес — юрист, который всегда был привержен делу и защите прав человека в Аргентине и Латинской Америке. Его решительность и мужество позволили спасти жизнь бывшего президента Эво Моралеса и бывшего вице-президента Альваро Гарсиа Линеры», — говорится в письме.

Alberto Fernández, candidato al Premio Nobel de la Paz https://t.co/U7PPAlWqiB — Página|12 (@pagina12) February 20, 2021

Депутаты считают, что, предоставив убежище Моралесу, аргентинский лидер внес свой вклад в восстановление демократии и прав коренных народов в Боливии. Сам номинант на престижную премию пока что никак не прокомментировал предложение боливийских политиков.

Ежегодно Нобелевский комитет в Осло награждает одного человека, который, по его мнению, внес наибольший вклад в укрепление мира на планете. Чаще всего лауреатами премии становятся известные политики, президенты, правозащитники и международные организации. В 2020 году Всемирная продовольственная программа ООН была признана лауреатом премии мира за «борьбу с голодом и улучшение условий в зонах конфликтов».

После президентских выборов в октябре 2019 года ряд государств Западного полушария и Организация американских государств (ОАГ) обвинили Эво Моралеса в фальсификации результатов первого тура президентских выборов. 10 ноября 2019 года на фоне массовых протестов и давления со стороны руководства армии Моралес был вынужден уйти в отставку и бежать из Боливии.

Evo Morales cenó con Alberto Fernández y se mudaría a la frontera para coordinar la campaña del MAS https://t.co/mIWn0CgQoX pic.twitter.com/kHBEu4ml8x — LA NACION (@LANACION) December 16, 2019

Два дня спустя бывший президент Боливии прибыл в Мексику, где правительство Антонио Лопеса Обрадора предоставило ему политическое убежище. Спустя месяц Моралес перебрался в Аргентину, где к тому моменту в должность вступил сторонник социализма Альберто Фернандес, который также предоставил убежище своему единомышленнику. С тех пор до ноября 2020 года Эво Моралес находился в Аргентине, поскольку временное правительство Жанин Аньес обвинило его в нескольких преступлениях и объявило его в розыск.

El expresidente Evo Morales regresó a Bolivia, al día siguiente de la investidura de su delfín político Luis Arce y tras un año de exilio transcurrido casi todo en Argentina, cuyo presidente Alberto Fernández lo despidió en la frontera.#LeéLN: https://t.co/wHdN1ZfJMa

???? AFP. pic.twitter.com/cwJwBWbOeq — Diario La Nación (@LaNacionPy) November 9, 2020

Находясь в Аргентине Эво Моралес координировал работу партии «Движение к социализму» (MAS) и предвыборную кампанию своего сторонника Луиса Арсе. На президентских выборах в октябре 2020 года Арсе одержал уверенную победу в первом туре, сенсационно набрав более 52% голосов. После инаугурации Арсе экс-президент смог вернуться на родину, где занялся партийной работой и продвижением кандидатов от MAS на следующих губернаторских выборах.

Сам Моралес неоднократно называл события осени 2019 года государственным переворотом, подготовленным совместными усилиями боливийской оппозиции, США и ОАГ.