Ведьма Полынь развеяла миф о проверке совместимости по дате рождения

В Интернете есть множество сайтов, на которых можно посмотреть вашу совместимость с любимым человеком по дате рождения. Люди все чаще проверяют прочность любовного союза с помощью цифр, но нередко разочаровываются из-за низкого процента совместимости.

Корреспондент ФАН узнал у ведьмы Алены Полынь, насколько проверка совместимости в Интернете точна. Она отметила, что в каждый человек в нашу жизнь приходит не просто так.

«Мы не можем встретить не своего человека. То есть все люди, которых мы встречаем, они в любом случае уже являются нашими. Другой вопрос, для чего они приходят в нашу жизнь? Кто-то приносит нам счастье, а кто-то просто — урок в нашей судьбе», — объяснила собеседница Федерального агентства новостей.

Алена Полынь объяснила, что не существует несовместимых дат.

«Есть просто определенный формат. Например, если в дате рождения у человека есть четверка, то он должен находиться от своего партнера в зависимой позиции — [будет] не ведущим, а ведомым. Поэтому ему нужно выбирать партнера более сильного, который будет вести его. А так числа не влияют, подходит ли один другому или нет», — резюмировала ведьма.

Ранее Алена Полынь объяснила, почему не стоит узнавать свое будущее в Интернете.