Дикую косулю спасли от стаи собак в Красноярском крае. ФАН-ТВ

Жители поселка Балахта Красноярского края вместе с сотрудники межмуниципального отдела МВД спасли косулю от стаи собак, а затем выпустили животное на волю.

По данным МВД России по Красноярскому краю, вечером 17 февраля в дежурную часть обратилась жительница поселка Балахта, которая сообщила о том, что возле ограды ее дома находится животное, на которое пытаются напасть собаки. Сотрудники межмуниципального отдела стремительно выехали на место.

«Прибывшие на место происшествия участковые уполномоченные осмотрели животное. Как оказалось, это была особь дикой косули. По всем признакам животное было здорово, каких-либо повреждений на нем не было», — сообщил начальник МО МВД России «Балахтинский» Иван Соловьев.

До приезда полицейских женщина и ее супруг временно приютили косулю в своей бане. Животное вынесли на руках, а затем на автомобиле довезли до леса и выпустили на волю.