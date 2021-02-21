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Житель Херсона рассказал, почему решил переехать в Россию с Украины

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Житель Херсона рассказал, почему решил переехать в Россию с Украины

Между жителями Крыма и Украины осталась неразрывная связь. Почти у каждого есть родственники, которые живут по другую сторону российско-украинской границы. Многие люди до сих пор вспоминают ужасные события в Киеве 2014 года, которые в итоге привели страну к расколу, беззаконию и войне в Донбассе.

Корреспонденту ФАН удалось пообщаться с жителями Крыма и Украины на тему того, как они относятся к произошедшему государственному перевороту, надеются ли на восстановление отношений между странами?

По мнению жителя Симферополя Валентина Мартыненко, рано или поздно отношения между Москвой и Киевом должны наладиться, несмотря на то, что Украина принимает много усилий для разрыва связей между братскими странами.

«Люди у нас не глупые, поэтому все понимают, что происходит, кто за всем этим стоит — наши западные «друзья». В тот момент, пока между нашими странами происходит разлад, они на этом зарабатывают. И проблема тут исключительно в правящей верхушке Украины, потому что со стороны России всегда идут предложения о дружбе и сотрудничестве. Но вместе этого Киев продолжает закапывать страну, превращая ее и ее людей в какое-то, извините за сравнение, пушечное мясо.

Денег у людей нет, работы мало, коммунальные тарифы просто космические, особенно за отопление, образование со своей украинизацией испоганили полностью. Мне друзья из Мелитополя звонят — они в шоке от тарифов. Какое будущее может ждать страну в таких условиях? А война в Донбассе против собственного народа... Уверен, что нас ждала бы та же самая участь, если бы не Россия», — заявил собеседник издания.

Мартыненко добавил, что события на Украине после 2014 года, а также последующие расследования трагедии на майдане, только доказывают, что это была плохо спланированная акция иностранных спецслужб, потому что они оставили после себя много следов.

Житель Херсона рассказал, почему решил переехать в Россию с Украины

Также Федеральному агентству новостей события семилетней давности прокомментировал житель Херсона Алексей Куцкий. Он рассказал, что до пандемии часто гостил у родственников в Крыму — благо границы не были перекрыты после 2014 года.

«Жить, конечно, стало тяжело, тем более у нас после перекрытия Северо-Крымского канала тоже наступила засуха — пересохло все, что только возможно. Теперь сельским хозяйством в Херсоне заниматься нет смысла — урожая фактически нет. Люди поразъехались кто куда. Многие уехали на ПМЖ в Крым и получили уже российские паспорта, я тоже уже в процессе, потому что на Украине я не вижу никаких перспектив ни для себя, ни для моих детей.

Что говорить о Майдане, когда и так все понятно? Больше всего жалко погибших людей, потому что их уже не вернуть, остальное же все исправимо, главное — воля и желание. Однако у нашего киевского руководства совсем иные задачи. Президенты меняются, а ситуация в стране только хуже становится. В это время обычные люди просто пытаются жить дальше, не обращая внимания на все происходящее — на это нет ни времени, ни сил», — признается Алексей Куценко.

По его словам, украинцев использовали, наобещав им золотые горы и мир с Донбассом, причем дважды, когда на выборах победу одержал Петр Порошенко, а потом Владимир Зеленский. В итоге же люди получили нищету, войну и разруху, от которой теперь они могут только убежать в другую страну и надеяться, что в будущем у них все сложится хорошо.

Напомним, в интервью ФАН бывший глава севастопольского «Беркута» рассказал, как националисты убивали служащих внутренних войск на Майдане.

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