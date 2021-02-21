Житель Херсона рассказал, почему решил переехать в Россию с Украины

Между жителями Крыма и Украины осталась неразрывная связь. Почти у каждого есть родственники, которые живут по другую сторону российско-украинской границы. Многие люди до сих пор вспоминают ужасные события в Киеве 2014 года, которые в итоге привели страну к расколу, беззаконию и войне в Донбассе.

Корреспонденту ФАН удалось пообщаться с жителями Крыма и Украины на тему того, как они относятся к произошедшему государственному перевороту, надеются ли на восстановление отношений между странами?

По мнению жителя Симферополя Валентина Мартыненко, рано или поздно отношения между Москвой и Киевом должны наладиться, несмотря на то, что Украина принимает много усилий для разрыва связей между братскими странами.

«Люди у нас не глупые, поэтому все понимают, что происходит, кто за всем этим стоит — наши западные «друзья». В тот момент, пока между нашими странами происходит разлад, они на этом зарабатывают. И проблема тут исключительно в правящей верхушке Украины, потому что со стороны России всегда идут предложения о дружбе и сотрудничестве. Но вместе этого Киев продолжает закапывать страну, превращая ее и ее людей в какое-то, извините за сравнение, пушечное мясо. Денег у людей нет, работы мало, коммунальные тарифы просто космические, особенно за отопление, образование со своей украинизацией испоганили полностью. Мне друзья из Мелитополя звонят — они в шоке от тарифов. Какое будущее может ждать страну в таких условиях? А война в Донбассе против собственного народа... Уверен, что нас ждала бы та же самая участь, если бы не Россия», — заявил собеседник издания.

Мартыненко добавил, что события на Украине после 2014 года, а также последующие расследования трагедии на майдане, только доказывают, что это была плохо спланированная акция иностранных спецслужб, потому что они оставили после себя много следов.

Также Федеральному агентству новостей события семилетней давности прокомментировал житель Херсона Алексей Куцкий. Он рассказал, что до пандемии часто гостил у родственников в Крыму — благо границы не были перекрыты после 2014 года.

«Жить, конечно, стало тяжело, тем более у нас после перекрытия Северо-Крымского канала тоже наступила засуха — пересохло все, что только возможно. Теперь сельским хозяйством в Херсоне заниматься нет смысла — урожая фактически нет. Люди поразъехались кто куда. Многие уехали на ПМЖ в Крым и получили уже российские паспорта, я тоже уже в процессе, потому что на Украине я не вижу никаких перспектив ни для себя, ни для моих детей. Что говорить о Майдане, когда и так все понятно? Больше всего жалко погибших людей, потому что их уже не вернуть, остальное же все исправимо, главное — воля и желание. Однако у нашего киевского руководства совсем иные задачи. Президенты меняются, а ситуация в стране только хуже становится. В это время обычные люди просто пытаются жить дальше, не обращая внимания на все происходящее — на это нет ни времени, ни сил», — признается Алексей Куценко.

По его словам, украинцев использовали, наобещав им золотые горы и мир с Донбассом, причем дважды, когда на выборах победу одержал Петр Порошенко, а потом Владимир Зеленский. В итоге же люди получили нищету, войну и разруху, от которой теперь они могут только убежать в другую страну и надеяться, что в будущем у них все сложится хорошо.

Напомним, в интервью ФАН бывший глава севастопольского «Беркута» рассказал, как националисты убивали служащих внутренних войск на Майдане.