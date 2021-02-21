Станислав Попов назвал главных претендентов на победу в шоу «Танцы со звездами»

Проект телеканала «Россия-1» «Танцы со звездами» близится к своему финалу. Зрителям и поклонникам остается только догадываться, кто же станет лучшим на паркете. А пока идут жаркие споры, ФАН узнал мнение президента Российского танцевального союза и вице-президента Всемирного танцевального совета Станислава Попова, кто может одержать победу в шоу.

«Одними из самых ярких участников с первых эфиров стала пара Давы (Давид Манукян) и Дарьи Палей. Они профессионально двигаются, поэтому они могут стать победителями нынешнего сезона «Танцев», — говорит балетмейстер.

На сегодняшний день лидирующую позицию действительно занимает пара Манукяна и Палей. Однако им могут составить достойную конкуренцию певец Сергей Лазарев и танцовщица Екатерина Осипова.

«Стоит отметить и пару Сережи Лазарева с Катей Осиповой. Они много работают и показывают отличные результаты. Сережа, как по-настоящему талантливый человек — талантлив во всем, у него хорошо получается. Поэтому у них тоже есть шанс на победу», — отмечает эксперт в области танцевального спорта.

Проект отнимает у его участников много сил, в процессе подготовки их переполняют различные эмоции и чувства. Некоторые звезды находятся на физическом и эмоциональном пределе. Поэтому нужно собраться и выложиться в финале на все сто.

Ранее победители предыдущего сезона «Танцев со звездами» предположили, кто займет первое место в этот раз. Актриса Дарья Сагалова, певицы Юлия Савичева и Татьяна Буланова рассказали, за кого болеют в 12-м сезоне проекта.