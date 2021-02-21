Онколог назвал три неочевидных симптома рака ротовой полости, которые нельзя игнорировать

Санкт-Петербург, 21 февраля. Врач-онколог Михаил Мяснянкин перечислил неявные признаки, которые должны насторожить любого, поскольку могут свидетельствовать о развитии рака ротовой полости.

По словам специалиста, речь идет об онемении в области верхней или нижней губы, покалывании в зоне неба и появлении болевых ощущений. Все эти сигналы требуют обращения к врачу, подчеркнул Мяснянкин.

«Эти симптомы могут говорить о далеко зашедшей стадии — прорастании опухолевого процесса в нервы и сосудистые пучки», — уточнил эксперт в интервью 5-tv.ru.

Медик добавил, что категорически нельзя игнорировать различные язвы и ранки на мягком и твердом небе, языке и внутренних поверхностях щек, а также налет и смену окраски слизистой. Любые нехарактерные для данной области изменения сигнализируют о сбоях в организме. Злокачественные новообразования ротовой полости — нередкая онкопатология.

Среди факторов, повышающих вероятность возникновения таких проблем, врач назвал употребление алкоголя и жевательные смеси. Другой причиной может быть постоянная механическая травма слизистой языка или щеки от металлоконструкции протеза.

О симптомах рака ротовой полости ранее говорили и британские эксперты. Они отметили, что диагностика болезни на первой стадии значительно повышает шансы на выздоровление.