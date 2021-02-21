Специалист по питанию дал рекомендации по восстановлению организма после зимы

Москва, 21 февраля. Восстановить организм после зимы можно при помощи витаминов и правильного питания, считает ведущий научный сотрудник Клиники лечебного питания НИИ питания РАМН Ольга Григорьян.

Необходимо соблюдать режим питания и уменьшать количество порций. Витаминный комплекс поможет восполнить дефицит витаминов, который организм испытывает постоянно, пояснила эксперт. Поливитаминные препараты лучше пить круглый год в небольшом количестве, отметила Григорьян.

В рационе обязательно должны присутствовать фрукты и овощи, которые нужно жевать. Это полезно для пищеварения и профилактики рака толстой кишки. Не стоит переедать, посоветовала специалист, особенно при диабете, ожирении и гипертонии.

Организму можно помочь сэкономить запасы энергии и полезных веществ, если соблюдать режим дня — вовремя ложиться спать и вставать в одно и то же время, подчеркнула эксперт по питанию.

Диетолог Андрей Бобровский советует употреблять в пищу семена льна, чиа, кунжута. В них содержится клетчатка, которая помогает организму избавиться от шлаков и нормализует метаболизм.