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Специалист по питанию дал рекомендации по восстановлению организма после зимы

Специалист по питанию дал рекомендации по восстановлению организма после зимы

Москва, 21 февраля. Восстановить организм после зимы можно при помощи витаминов и правильного питания, считает ведущий научный сотрудник Клиники лечебного питания НИИ питания РАМН Ольга Григорьян.

Необходимо соблюдать режим питания и уменьшать количество порций. Витаминный комплекс поможет восполнить дефицит витаминов, который организм испытывает постоянно, пояснила эксперт. Поливитаминные препараты лучше пить круглый год в небольшом количестве, отметила Григорьян.

В рационе обязательно должны присутствовать фрукты и овощи, которые нужно жевать. Это полезно для пищеварения и профилактики рака толстой кишки. Не стоит переедать, посоветовала специалист, особенно при диабете, ожирении и гипертонии.

Организму можно помочь сэкономить запасы энергии и полезных веществ, если соблюдать режим дня — вовремя ложиться спать и вставать в одно и то же время, подчеркнула эксперт по питанию.

Диетолог Андрей Бобровский советует употреблять в пищу семена льна, чиа, кунжута. В них содержится клетчатка, которая помогает организму избавиться от шлаков и нормализует метаболизм.

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