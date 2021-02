Чешская гаубица DITA дебютирует на международной выставке IDEX 2021 в ОАЭ

Абу-Даби, 21 февраля. Чешскую самоходную гаубицу DITA впервые покажут на международной выставке вооружений IDEX 2021, которая пройдет в Объединенных Арабских Эмиратах с 21 по 25 февраля.

Внешне САУ похожа на свою предшественницу — самоходную артиллерийскую установку vz.77 «Дана». Но при этом разработчики оснастили новую гаубицу 155-миллиметровой пушкой с дальностью стрельбы до 39 000 метров. Управление самоходкой осуществляется из кабины. Заявленная максимальная скорострельность составляет всего лишь 5-6 выстрелов в минуту.

Czech new Dita 155mm SPH,it only requires 2 crew members. It is more automated than Chinese, American and Russian SPHs. pic.twitter.com/duvS7Hv4ia