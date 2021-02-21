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Чешская гаубица DITA дебютирует на международной выставке IDEX 2021 в ОАЭ

Чешская гаубица DITA дебютирует на международной выставке IDEX 2021 в ОАЭ

Абу-Даби, 21 февраля. Чешскую самоходную гаубицу DITA впервые покажут на международной выставке вооружений IDEX 2021, которая пройдет в Объединенных Арабских Эмиратах с 21 по 25 февраля.

Внешне САУ похожа на свою предшественницу — самоходную артиллерийскую установку vz.77 «Дана». Но при этом разработчики оснастили новую гаубицу 155-миллиметровой пушкой с дальностью стрельбы до 39 000 метров. Управление самоходкой осуществляется из кабины. Заявленная максимальная скорострельность составляет всего лишь 5-6 выстрелов в минуту.

В свою очередь российские разработчики впервые покажут на IDEX 2021 танк Т-14 «Армата». Созданная концерном «Уралвагонзавод» боевая машина является первым танком третьего послевоенного поколения.

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