«Уралвагонзавод» намерен снизить стоимость производства танка Т-14 «Армата»

Москва, 21 февраля. Разработчики новейшего российского танка «Армата» планируют снизить стоимость производства боевой машины.

«Уралвагонзавод» обсуждает с Минобороны РФ возможность корректировки цен на новейший танк Т-14 «Армата». Об этом сообщил разработчик боевой машины, главный конструктор Уральского конструкторского бюро транспортного машиностроения Андрей Терликов.

По его словам, реальную стоимость конкретной модели военной техники можно определить только на третий год с момента начала ее серийного производства.

«Здесь будет встречное движение: мы повысим технологичность, снизим трудоемкость, проработаем технологию, а затем согласуем ту цену, которая всех устроит», – отмечает главный конструктор.

Ранее представитель госкорпорации «Ростех» заявил, что на базе танка Т-14 «Армата» может быть разработан боевой танк-робот на тяжелой гусеничной платформе.