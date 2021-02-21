Кошка обглодала руку умершей хозяйки в Набережных Челнах

Набережные Челны, 21 февраля. Оставшийся без еды питомец обгрыз часть руки пенсионерки, скончавшейся по неизвестным причинам. В квартире также нашли мертвым сына пожилой горожанки.

Тела двух людей обнаружены в одной из квартир города. По предварительным данным, речь идет о 83-летней пенсионерке и ее 58-летнем сыне. К моменту обнаружения трупы уже стали разлагаться.

Медики определили, что пожилая женщина была парализованной, а у мужчины был сахарный диабет. В квартире также была найдена кошка, которая из-за голода начала есть руку хозяйки.

Сотрудникам полиции предстоит установить причины гибели людей и точное время, а также выяснить обстоятельства случившегося. Назначены медицинские экспертизы.

Обглоданное тело мужчины нашли в доме под Тосно. Смерть неизвестного наступила за два месяца до обнаружения.