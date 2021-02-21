Эксперт Орехов оценил перспективы расширения льготной ипотеки

, 21 февраля. Управляющий директор рейтингового агентства НКР Дмитрий Орехов убежден, что существует необходимость расширения льготной семейной ипотеки на строительство частных домов.

По мнению эксперта, ипотечный спрос на рынке индивидуального строительства не будет расти в связи со снижением доходов населения. Расширение программы простимулирует темпы роста индивидуального жилищного строительства в России. В агентстве прогнозируют рост ИЖС в диапазоне от 1 до 3%.

Орехов отмечает, что в настоящее время вырос спрос на частные дома. Причиной тому стали вводимые из-за коронавируса ограничения. Людям удобнее проводить время в частном доме благодаря большей площади и более здоровой экологической обстановке за городом.

Специалист приходит к выводу, что государственная инициатива является логичной, так как ипотека покрывает ИЖС гораздо меньше, чем многоквартирные дома.

Министерство финансов РФ в субботу, 20 февраля, предложило расширить программу «Семейная ипотека» и распространить ее действие на строительство частных домов. Программа предусматривает кредитование под 6% годовых.

В интервью ФАН вице-президент Российской гильдии риэлторов Олег Самойлов ранее рассказал, чем может обернуться массовая скупка россиянами квартир.