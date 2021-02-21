Меган Маркл и принц Гарри тайно жили у известной телеведущей

Калифорния, 21 февраля. Герцог и герцогиня Сассекские некоторое время жили в особняке известной телеведущей Опры Уинфри в Монтесито после того, как переехали из Великобритании.

Пара переехала в США практически сразу после сложения своих королевских полномочий. У них не было собственной недвижимости, поэтому временно супруги жили в доме Опры Уинфри, который она купила за 80 миллионов фунтов стерлингов (8,3 миллиарда рублей). Источник The Sun рассказал, что телеведущая близко общалась с герцогами и всегда поддерживала их, поэтому с радостью приняла у себя дома.

«Они снимали квартиру, но Опра предложила им воспользоваться ее огромным особняком, чтобы они могли как следует изучить это место и просто скрыться подальше от любопытных глаз», - сказал информатор.

Впоследствии принц Гарри и Меган Маркл купили свой дом в этом же районе почти 15 миллионов долларов (1,1 миллиарда рублей). Часть денежных средств на покупку недвижимости была взята в ипотеку.

Ранее супруги сообщили монарху Великобритании, что не собираются возвращаться к своим обязанностям членов королевской семьи. Принц и его супруга ушли с должности высокопоставленных членов королевской семьи в марте 2020 года.