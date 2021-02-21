Определен худший сценарий для украинской экономики

Москва, 21 февраля. Отказ Международного валютного фонда от сотрудничества с Киевом может привести к нескольким сценариям для украинской экономики, считают экономисты и аналитики.

МВФ ранее заявил о завершении работы на Украине из-за отсутствия прогресса реализации программы. Власти страны не реализовали ряд поставленных им фондом задач по вопросам, связанным с борьбой с коррупцией, судебной реформой и принципам работы Национального банка.

Как отметил в беседе с РИА Новости инвестиционный банкир и финансовый аналитик Сергей Фурса, у Украины есть запас прочности до лета. В этом с ним согласен аналитик Вадим Иосуб из компании «Альпари». По его мнению, без помощи МВФ экономическая ситуация на Украине заметно ухудшится. Для простых украинцев это будет означать постоянную бедность, как в латиноамериканских странах, подчеркнул эксперт.

Иосуб убежден, что прекращение сотрудничества с МВФ станет для Украины «наихудшим сценарием». Инвестиции в экономику страны сократятся, а покрывать дефицит бюджета станет сложнее. Сергей Фурса, в свою очередь, не исключает, что в таком случае курс украинской гривны может опуститься ниже психологической отметки в 30 единиц к доллару.

Шансы Украины выжить без очередного транша от МВФ ранее оценил бывший министр экономики страны Виктор Суслов. По его прогнозу, Нацбанк Украины без денег фонда сможет протянуть лишь до сентября 2021 года.