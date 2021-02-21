Немецкий стоматолог предупредил об опасности яблок для зубов

Берлин, 21 февраля. Зубы могут пострадать из-за яблок, употребляемых после приема пищи. Подробно об этом рассказал немецкий стоматолог Маркус Фелбер.

Яблоки полезны для здоровья. Существует гипотеза о том, что если съедать один плод в день, можно не обращаться к врачу. Дантист не смог согласиться с таким утверждением на 100%. Яблоки вместо десерта грозят неприятными последствиями для полости рта. Защитный слой зубов восстанавливается через 30 минут после трапезы, поэтому съеденный сразу после еды фрукт может повредить эмаль.

Яблоки входят в число продуктов, которые могут поднять настроение, рассказала руководитель Центра формирования здорового образа жизни Ирина Добрецова. Вместе с этим рекомендуется есть бананы и гранат. Чтобы поддержать нормальный уровень гормонов счастья в организме, необходимо употреблять продукты, богатые магнием, подчеркнула специалист.