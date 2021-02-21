Пригожин отверг просьбу о мировом соглашении с «Собеседником» на условиях ответчика

Санкт-Петербург, 21 февраля. Издание «Собеседник» должно публично признать свою вину и выразить сожаление о случившемся, чтобы избежать судебного наказания по иску предпринимателя Евгения Пригожина.

Пресс-служба компании «Конкорд» проинформировала, что на электронную почту бизнесмена поступило сообщение от юриста «Собеседника» Романа Шишкина. Адвокат в очередной раз просит Евгения Пригожина заключить мирное соглашение и отказаться от взыскания морального вреда в размере 5 миллионов рублей.

Юристы предпринимателя считают, что подписание мирных соглашений в сложившейся ситуации не представляется возможным.

«Поясняем: единственный возможный вариант, который готов рассмотреть истец — публичное признание вины и выражение искреннего сожаления о произошедшем в форме, которая передавалась на согласование. Однако на таких условиях «Собеседник» признавать вину не готов», — говорится в сообщении пресс-службы. Она также обнародовала текст письма от «Собеседника», которое поступило в адрес Евгения Пригожина.

Как стало известно, 26 февраля пройдет судебное заседание по иску российского предпринимателя, в ходе которого будет рассмотрена публикация журналиста Максима Шевченко на сайте издания «Собеседник».

«Юридическая служба компании «Конкорд» напоминает, что 16 февраля было отказано в удовлетворении исковых требований к Шевченко, решение суда считаем необоснованным, и будем его обжаловать. Допускаем, что 26 февраля решение может быть аналогичным предыдущим двум, и оно будет обжаловано в Мосгорсуде и в других необходимых инстанциях», — сообщила пресс-служба.

Евгений Пригожин готов бороться до конца и добиться справедливого приговора для нарушителей закона и распространителей недостоверной информации в Сети.

«Мы уже неоднократно заявляли, что приветствуем любое решение суда, главное, чтобы была создана практика, в которой будут поставлены все точки над «и» и диалоги в медиа-пространстве могут вестись, в том числе в оскорбительной манере. Евгений Викторович проинформирован о всех возможных рисках этого дела. Однако он придерживается мнения, что лучше проиграть битву, но выиграть войну», — отмечается в публикации.

Судебные иски от предпринимателя о защите чести, достоинства и деловой репутации не имеют ничего общего с политическими интересами и личными взглядами. Основная цель требований направлена на борьбу с неконтролируемыми публикациями в цифровом пространстве, которые содержат фейки и оскорбления.

Федеральное агентство новостей ранее писало, что команда юристов компании «Конкорд» прокомментировала отказ суда во взыскании компенсации морального вреда с Максима Шевченко в отношении бизнесмена Пригожина.