Экс-президент Союза биатлониста объяснил, почему развития в биатлоне РФ не будет

В Словении завершился чемпионат мира по биатлону. По итогам 12 гонок российская сборная вымучила, не без помощи иностранных соперников, лишь бронзовую медаль в мужской эстафете. В гонке, где российские спортсмены доехали до медали не благодаря, а вопреки. Российский биатлон переживает самые тяжелые времена.

Нынешнему биатлонному руководству, если верить экс-президенту Союза биатлонистов России Владимиру Драчеву, не до развития. В интервью ФАН бывший глава СБР, депутат Госдумы, двукратный призер Олимпийских игр эмоционально заявил, что при нынешнем руководстве биатлон в России развиваться не будет, так как никому это просто не интересно.

«С нынешним руководством движения вперед точно не будет. С ним будет такая же позиция, как и всегда, работать они не собираются. В российском биатлоне нужно менять руководство, те, кто в нем сейчас – это люди со стороны, временно занимающие место. Для руководства не результаты главное, а совершенно другое», — поделился мнением экс-президент СБР.

Также Драчев отметил разобщенность российского биатлона, которая, в свою очередь, приводит к неутешительным результатам на мировых турнирах и безрадостным настроениям.

«Биатлон в России, к сожалению, разобщенный. И до этого он был разобщенный. Напомню слова Михаила Дмитриевича Прохорова, который, когда уходил из биатлона, сказал о команде в кавычках – «дружная биатлонная семья». Пока не соберутся все вместе, пока не смогут найти общего языка, так все и будет. У всех свои цели. Кто-то хочет денег заработать, как нынешняя команда, кто-то хочет еще каких-то привилегий. Очень плохо то, что нет общности и нет общей цели. Если бы у нас были общая цель, общее направление, общие лидеры, тогда было бы движение вперед. К сожалению, пока этого у российского биатлона не получается», — отметил он.

Специалист считает, что индивидуальная подготовка, к которой прибегнул также и лидер сборной Александр Логинов, негативно сказывается на всей команде. Драчев уверен, лидеры должны тянуть команду за собой и думать в первую очередь о ней, а не о собственных результатах.

«Конечно, индивидуальная подготовка – это негативный момент. Как только спортсмены уходят на индивидуальные тренировки, то практически теряется связь с командой. Лидер должен тащить команду и помогать ей, а так как нет лидера, то команда автоматически опускается ниже. Мы это уже все проходили на примере Антона Шипулина, на примере еще других спортсменов до Шипулина. Самоподготовка хороша только тогда, когда спортсмен может отойти в сторону на 1-2 сбора. Нужно быть с командой. Это поднимает общий уровень команды, а не только отдельного спортсмена. Лидерам сборной нужно в первую очередь думать о команде, а не только о себе», — выразил свое мнение Драчев.

54-й чемпионат мира по биатлону проходил в Словении с 10 по 11 февраля. В мировом первенстве принимали участие более 300 лучших биатлонистов планеты из 38 стран. Абсолютным лидером по количеству выигранных наград стала сборная Норвегии, завоевавшая 14 медалей, 4 из которых золотые. Дебютант нынешнего сезона, 23-летний норвежец Стурла Лагрейд выиграл четыре золотых медали и стал героем прошедшего турнира.

Ранее биатлонист сборной Швейцарии Йоша Буркхальтер в интервью ФАН рассказал, почему восхищается коллегами из РФ. Также он признался, что в юности ему нравилось наблюдать за противостояниями россиянина Антона Шипулина и француза Мартена Фуркада.