Человечеству угрожает цифровой апокалипсис

Москва, 21 февраля. Мир рискует столкнуться с цифровым апокалипсисом в будущем. Такой неутешительный прогноз озвучили ученые.

Этому поспособствует огромное количество информации, постоянно увеличивающейся в объемах. Цифровую площадку необходимо признать состоянием материи и приравнять ее к газу, жидкости и плазме, считают современные исследователи. Увеличение объема информации приведет к тому, что биты можно будет сравнить с атомами. Для обработки и хранения данных потребуется невероятное количество энергии и других ресурсов. Именно из-за этого деятели науки призывают относиться к цифровому контенту как к реальной величине.

Инженеры из Израильского технологического института научили искусственный интеллект строить гипотезы из области теории и чисел. Разработанный ими алгоритм ведет поиск математических формул в форме бесконечных дробей. Система получила название «машина Рамануджана».