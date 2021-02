Киркоров, Родригез и Ревва повторили знаменитый прыжок Димы Билана в шоу «Маска»

Москва, 21 февраля. Члены жюри шоу «Маска», а с ними и ведущий Александр Ревва попытались повторить легендарный прыжок Димы Билана, чтобы понять, может ли его исполнить кто-то, кроме него.

Во втором выпуске второго сезона передачи артист, скрывающийся за маской Носорога, исполнил лиричную композицию о любви. После завершения номера Регина Тодоренко предположила, кто спел о неразделенных чувствах в обличии обитателя саванны. Телеведущая заверила, что это был Дима Билан.

Чтобы проверить, действительно ли за маской скрывается исполнитель хитов «Невозможное возможно» и Never Let You Go, судьи попросили артиста показать фирменный прыжок, и он действительно продемонстрировал техничное движение в стиле певца.

Члены жюри принялись спорить, мог ли выполнить такой прыжок кто-то, помимо Билана. Чтобы расставить все точки над «i», пришлось прыгать самим. Филипп Киркоров, Тимур Родригез и Александр Ревва попытались повторить «фишку» знаменитости.

Крокодил в шоу «Маска» ранее покорил жюри и зрителей своим выступлением. Для номера он выбрал песню Caruso, которую когда-то исполнял итальянский оперный певец Лучано Паваротти.