«Трамплин в другие страны»: главы Уругвая и Парагвая обсудили реформы в Меркосуре

Президент Уругвая Луис Лакалье Поу встретился с главой Парагвая Марио Абдо 18 февраля. Лидеры двух государств обсудили в том числе реформирование регионального интеграционного объединения Меркосур. О встрече сообщается на официальной странице президента Уругвая в Twitter.

Muy buena reunión con el presidente @MaritoAbdo . Mercosur, logística y varios temas en común entre nuestros países . pic.twitter.com/xVYJov7njw — Luis Lacalle Pou (@LuisLacallePou) February 17, 2021

В июле 2020 года Луис Лакалье Поу принял временное председательство Уругвая в Меркосур. Его встреча с Абдо завершила цикл переговоров с лидерами других стран союза.

В президентской усадьбе Анчорено уругвайского лидера посетил коллега из Аргентины Альберто Фернандес. Позднее состоялся диалог Луиса Лакалье Поу с Жаиром Болсонару в Бразилии. Вопрос реформирования Меркосур проходил красной нитью через все переговоры.

«Меркосур исполняется 30 лет. Нужно пересмотреть и реформировать союз. Следующим шагом будет достижение большей гибкости в его функционировании», — отметил Лакалье Поу на встрече с Болсонару в начале февраля этого года.

Переговоры глав Уругвая и Парагвая

Встреча уругвайского лидера с президентом Парагвая Марио Абдо продлилась два часа. Главы двух государств заявили о необходимости укрепить сотрудничество в рамках Меркосур и наладить диалог с другими государствами.

El presidente Lacalle Pou recibió al paraguayo Mario Abdo: hablaron sobre el futuro del Mercosur y de que Uruguay "tiene territorio en la costa para que Paraguay tenga salida al mundo" https://t.co/eYpJGnEm5D — El Observador (@ObservadorUY) February 19, 2021

«Нам нужно проводить переговоры. Стоит учитывать наши особенности и интересы: некоторые скажут, что необходимо достигнуть большей «гибкости», другие упомянут разные темпы развития стран-членов союза. После 30 лет существования Меркосур необходимо вновь проанализировать достигнутое, оставить все хорошее и придать новый импульс всему лучшему. Мы должны продвигать Меркосур, который сможет стать «трамплином» в другие страны, а не «корсетом», ограничивающим движение, — заявил президент Уругвая на совместной пресс-конференции.

#EconomíayFinanzas El presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, dijo que el Mercosur debe ser “un trampolín” y “no un corsé”, en una declaración junto al mandatario de Paraguay, Mario Abdo Benítez, con quien trató la flexibilización del bloque regionalhttps://t.co/kFvkDJkv5S — GLOBOMIAMI (@GloboMiami) February 19, 2021

Идею о большей «гибкости» союза в двусторонних переговорах с третьими странами еще в 2019 году поддержал бразильский президент Жаир Болсонару, как и экс-глава Аргентины Маурисио Макри. Однако его преемник Фернандес напротив, выступает против подобного решения.

Позиция правительства Парагвая до сих пор не была четко определена. Министр иностранных дел страны Евклид Асеведо говорил о необходимости «определить степень гибкости» в ведении торговых переговоров с другими странами.

El presidente uruguayo Luis Lacalle Pou (liberal), que actualmente ejerce la presidencia pro tempore del Mercosur, defiende la necesidad de reforzar la importancia económica, no sujeta a cuestiones ideológicas de este bloque regional, a la vez de potenciar el desarrollo de s... pic.twitter.com/mdBviKFKEz — Paraguay Noticias 247 (@pynoticias247) February 19, 2021

В рамках пресс-конференции Абдо подчеркнул, что Уругвай и Парагвай сталкиваются со схожими вызовами в процессе интеграции в Меркосур: это две страны с наименьшим относительным весом в блоке.

«Парагвай занимает четвертое место в мире по экспорту сои, нашему производству нужен доступ к конкурентным рынкам», — констатировал Марио Абдо.

Парагвай испытывает логистические проблемы при ведении торговли из-за отсутствия выхода к морю. Уругвай же может предоставить такую возможность при заключении партнерство в этой сфере.

«Уругвай обладает огромными возможностями для того, чтобы помочь Парагваю экспортировать товары на более крупные рынки. Парагвай не имеет морского побережья, у нас нет выхода к морю, логистический потенциал Уругвая может быть очень полезен для нашего альянса и взаимовыгодного сотрудничества», — добавил президент Парагвая.

Главы государств заявили, что более подробно этот вопрос на предстоящей встрече обсудят министры иностранных дел двух стран.

Цели Уругвая в Меркосур

Интеграция в Меркосур обеспечила рост ВВП Уругвая почти в три раза, а также увеличение объемов двусторонней торговли между участниками: примерно на 350% между Уругваем и Бразилией, по данным CELAC. Улучшились экономические показатели страны. Сейчас доход и ВВП на душу населения в Уругвае — одни из самых высоких в Южной Америке. Положительные тенденции в экономике — заслуга Меркосур и показатель грамотной политики властей.

Основной задачей Уругвая в Меркосур является получение преференций при доступе на рынок, который, если измерять с помощью ВВП, в 45 раз больше, чем внутренний рынок страны. Во внешней экономике уругвайское правительство стремится максимально использовать свой небольшой потенциал в географическом плане и маневрировать в глобальной расстановке сил, достигая расширения внешних связей.

Для Уругвая важна диверсификация внешнеэкономической деятельности, поскольку на торговлю со странами-членами Меркосур приходится более 20% товарооборота страны, — такие данные приводит Экономическая комиссия для Латинской Америки и Карибского бассейна (CEPAL). Именно эти факторы объясняют активную позицию Лакалье Поу, который стремится придать блоку больше динамизма и гибкости.

Правительство Уругвая развивает связи с внерегиональными партнерами — ЕС, США, КНР, странами Африки и Ближнего Востока. Уругвай является ярым сторонником заключения соглашения о свободной торговле Меркосур и Евросоюза, переговоры о котором ведутся на протяжении 21 года. Европейский союз и так является третьим по величине торговым партнером Уругвая, а подписание договора, который увеличит объемы европейских инвестиций в страны Южной Америки, принесет огромные средства в экономику страны.

Последние несколько лет Меркосур испытывает кризис. Но может обрести «второе дыхание» после достижения соглашения с Евросоюзом. Правительство Уругвая всячески способствует подписанию торговой сделки с ЕС за год председательства в южноамериканском блоке.

«Меркосур и ЕС должны сконцентрировать все свои силы на решении вопросов, которые до сих пор висят в воздухе, учитывая значение торгового соглашения и международный вес обоих блоков, страны-члены должны срочно одобрить соглашение», — сообщил министр иностранных дел Уругвая Франсиско Бустильо.

Цели Парагвая в Меркосур

Экономика Парагвая перешла к умеренному росту после присоединения к торговому союзу в 1991 году. Увеличился приток капитала, в основном из соседних стран, улучшились экономические показатели. ВВП вырос в два раза с начала создания Меркосур, торговый оборот с соседом-гигантом Бразилией подрос примерно на 315%, по данным CELAC.

Одной из основных задач Парагвая является дальнейшее сближение с другими членами Меркосур. В 2019 году обсуждалось подписание двусторонних соглашений с Бразилией, Аргентиной и Уругваем о торговле автомобилями и их запчастями.

«Парагвай — единственная страна в Меркосур, у которой нет соглашений о торговле автомобилями с другими странами», — заявил предшественник министра иностранных дел Парагвая Антонио Риваса Луис Альберто Кастильони.

Одной из целей Парагвая, упомянутых при его президентстве в Меркосур в 2019-2020 годах, –усиление блока как на внутреннем, так и на внешнем уровне. Представители страны поддерживают сотрудничество Меркосур с ЕС, отмечая, что подписание торгового соглашения с Союзом стало бы «победой многосторонней дипломатии над протекционизмом».

Министр иностранных дел Антонио Ривас говорил и о важности институциональной системы блока, которая позволит облегчить внутреннее взаимодействие стран-членов.

«Мы стремимся к более гибкому, быстро реагирующему союзу во всех сферах: политической, экономической, торговой», — подчеркивал Ривас.

Парагвай поддерживает идею о придании союзу большей «гибкости» при ведении торговых переговоров, но зависимость от Аргентины по внешнеторговым вопросам вынуждает представителей страны делать оговорки по поводу идеи о реформировании союза. Однако директор по экономической политике МИД Парагвая Рауль Кано уверен, что государство может выиграть от сделки с ЕС больше всех.

Будущее Меркосур через призму соглашения с ЕС

В последние несколько лет интеграция внутри Меркосур между странами-членами замедлилась. Это происходит по ряду причин, среди которых — сильная разница в уровне экономического развития и отсутствие парламента.

Многие считают, что ратификация соглашения о зоне свободной торговли с ЕС, которую ожидают в конце 2021 года, придаст союзу южноамериканских стран новый импульс. Переговоры о создании зоны свободной торговли с Евросоюзом ведутся с 1995 года, в 2019 году соглашение наконец-то было подписано. Однако некоторые европейские страны отказываются его ратифицировать из-за разногласий по разным вопросам.

Исход переговоров о дальнейшей судьбе Меркосур зависит от того, смогут ли Аргентина, Бразилия, Парагвай и Уругвай достичь согласия по ряду вопросов на предстоящей встрече в марте 2021 года. Принципиальную роль играет и позиция европейских стран. Так, президент Франции Эммануэль Макрон требует пересмотра экологической политики членов блока, особенно Бразилии, иначе Париж откажется от заключения соглашения.

Жаир Болсонару в ответ утверждает, что Макрон и другие европейские критики давят на Бразилию по причинам, не имеющим отношения к экологии: некоторые политики в Европе стремятся ввести протекционистское законодательство и не пустить на европейский рынок бразильскую агропродукцию.