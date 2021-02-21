Звезда TikTok Даня Милохин прекратил общение с братом после встречи с матерью

Москва, 21 февраля. Блогер Даня Милохин, резко прославившийся в социальной сети TikTok, перестал общаться с родным братом Ильей после того, как тот встретился с их биологической матерью.

Братья долгое время жили в детдоме, пока их не забрали в приемную семью. Мать Милохиных - Любовь Бережная заявила, что была вынуждена отдать сыновей из-за сложной жизненной ситуации. Ее муж страдал от алкогольной зависимости, а после появления на свет второго ребенка и вовсе бросил семью. Несмотря на предательство, старший сын Илья Милохин нашел в себе силы встретиться с матерью на «Пусть говорят», а вот его брат нет.

Продюсер Дани объяснил, что поступку женщины нет оправдания. Парню также не понравилось то, что его мать появилась именно на телешоу, а не встретилась с сыновьями вне камер. После выпуска программы между братьями возникло напряжение и они перестали общаться.

«С Даней пока не выходили на контакт. Думаю, скоро заобщаемся», - сказал Илья Милохин ведущему YouTube-шоу «Сколько стоит шмот?».

Помимо матери парень также впервые встретился с отцом. Он рассказал, что был в шоке, когда увидел родителя. После съемок шоу они договорились о новой встрече вне камер. Милохин надеется узнать у отца, почему тот не искал его с братом столько лет.