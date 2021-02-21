Забайкальские спасатели достали из покореженной машины одного погибшего в ДТП с грузовиком

Чита, 21 февраля. Легковой автомобиль вылетел на встречку и столкнулся с грузовиком на подъезде к городу. Один из пассажиров погиб.

Спасатели извлекли из покореженной легковушки трех жертв аварии. При помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента из иномарки Toyota Carib достали двух пострадавших и одного погибшего. Выжившие в ДТП были госпитализированы.

Инцидент произошел на федеральной автодороге Чита — Хабаровск недалеко от села Танхи в Читинском районе. По предварительным данным, водитель легкового автомобиля решился на обгон и выскочил на встречную полосу. Это привело к лобовому столкновению с грузовиком Volvo.

Данных о состоянии опьянения водителей пока нет. Обстоятельства и причины ДТП уточняются.

Ранее ФАН писал об отце двух несовершеннолетних детей, который стал жертвой аварии под Петербургом. По данным следствия, водитель не справился с управлением.