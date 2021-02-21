Уралвагонзавод проведет показ новой бронемашины УБИМ на выставке IDEX-2021

Москва, 21 февраля. Концерн «Уралвагонзавод» продемонстрирует универсальную инженерная бронемашину УБИМ наравне с танком «Армата» на международной выставке IDEX-2021 в Абу-Даби.

Выставка военно-технических достижений пройдет в 15-й раз с 21 по 25 октября 2021 года в ОАЭ, как указали представители концерна «Уралвагонзавод». Кроме новой бронемашины на мероприятии впервые покажут публике модернизированные танки Т-90МС и Т-72, а также БМПТ «Терминатор».

УБИМ была сконструирована на базе танка Т-90 и предназначена для прикрытия пехоты и выполнения инженерных работ во время воздействия противника. Разработчики отметили, что машина способна передвигаться и на зараженной местности, прокладывать себе путь через завалы при помощи гидравлического молота и ковша. Кроме того, УБИМ оснащена пулеметом с боекомплектом в 1200 патронов. Внутри помещается экипаж из двух человек. В салоне также можно разместить трех человек, преимущественно саперов и военных инженеров. Под капотом у УБИМ установлен мощный двигатель, за счет которого машина может развить скорость до 60 км/ч.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что на крупнейшей международной выставке вооружений свою продукцию продемонстрируют публике 53 организации, из которых 15 покажут продукцию военного назначения.