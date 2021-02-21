Жители ЦАР поблагодарили национальную армию и ее союзников за освобождение Бамбари

Бамбари, 21 февраля. Граждане ЦАР устроили праздничный марш в честь спасения города на юге центральной части республики.

Журналистка LNC Ева Малонга заявила, что с помощью демонстрации жители Бамбари отметили освобождение населенного пункта от боевиков из «Коалиции патриотов за перемены» (CPC). Сотрудница СМИ опубликовала кадры с мероприятия в личном Twitter-аккаунте.

#Centrafrique : La ville de Bambari en liesse pour fêter ses libérateurs (FACA-RUSSES-RWANDAIS) par une grande marche. #CARCrisis #CARHope pic.twitter.com/St2PRKF8uP — Eve Malonga (@evemalonga) February 20, 2021

Малонга написала, что местные жители поблагодарили правительственную армию (FACA), российских инструкторов, а также руандийских военнослужащих за проведение контртеррористической операции.

Напомним, что Вооруженные силы ЦАР полностью освободили город Бамбари от влияния боевиков CPC. Помощь военнослужащим оказали специалисты из РФ, которых официально направили в страну для обучения бойцов и консультирования военачальников.

В рамках зачистки бойцы FACA нейтрализовали около 50 радикалов. Советник президента республики по вопросам национальной безопасности Валерий Захаров оценил успешное выполнение операции.

Ранее международная редакция Федерального агентства новостей сообщала, что жители Бамбари уже устраивали праздник в честь освобождения города. Граждане торжественно встретили прибывшее подкрепление правительственной армии.