Российский вертолет «Ночной охотник» стал знаковым символом оружейной выставки в ОАЭ

Абу-Даби, 21 февраля. На стартовавшей в Абу-Даби крупнейшей международной выставке вооружений одним из наиболее узнаваемых и популярных экспонатов стал российский ударный вертолет Ми-28НЭ.

Об этом сообщает ТАСС. Винтокрылая машина отечественного производства, известная как "Ночной охотник", вошла в короткий список из шести образцов вооружения, которые размещены на всех демонстрационных материалах оргкомитета IDEX-2021. Кроме Ми-28НЭ, в число "избранных" оружейных новинок вошла российская БМП-3.

ТАСС подчеркивает, что еще никогда в список символов данной выставки не входили сразу два российских оружейных комплекса.

Ранее сообщалось, что вертолет Ми-28НЭ "Ночной охотник" получил новые противотанковые ракеты с дальностью запуска до десяти километров и бомбы весом до 500 килограммов.