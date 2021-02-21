Советский УАЗ заработал славу «универсального солдата» на Ближнем Востоке

Москва, 21 февраля. Советские внедорожники УАЗ-469 и УАЗ-3151 продолжают пользоваться популярностью в армиях стран Африки и Ближнего Востока за счет широких возможностей модификации.

За всю историю существования советские внедорожники УАЗ-469 и УАЗ-3151 Ульяновского автозавода ценили за беспрецедентную способность передвигаться в условиях пересеченной местности. Однако в войсках различных стран его успешно превращали не только в средство передвижения, но и в платформу для стрелковых орудий. За всю карьеру внедорожники успели стать основой для китайских зенитных систем и противотанковых комплексов, как указывают обозреватели «Русского оружия».

Первые модификации УАЗов появились в 80-е годы, когда афганские боевики установили на УАЗ-469 китайские реактивные системы залпового огня (РСЗО). Затем находку военной инженерной мысли переняли афганские войска. После этого на внедорожники устанавливали 73-мм станковые гранатометы СПГ-9 «Копье».

Здесь же широкое применение нашли российские джипы, на которые приваривали реактивные системы залпового огня Тип 63. В эффективности они уступали «Граду», но превзошли его в мобильности. В настоящее время данный опыт применяют в других конфликтах на Ближнем Востоке, например, в Сирии и в Ливии, где УАЗы стали платформой для пуска неуправляемых ракет.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщило, что специальная версия российского внедорожника «УАЗ-Патриот», которую для рынка США переименовали в Bremach Taos, привела в восторг американских журналистов.