Названы отличия панической атаки от сердечного приступа

Вашингтон, 21 февраля. Несмотря на схожесть симптомов панических атак и сердечного приступа, есть способы их отличить, рассказал кардиолог из США Раджеш Дэйв.

Ограничение притока крови к сердечной мышце происходит при инфаркте из-за закупорки артерии. Явление сопровождается болезненными ощущениями в грудной клетке, а также ускоренным сердцебиением, потоотделением и одышкой. Подобное бывает и в моменты панической атаки. Однако разница заключается в длительности симптомов, сказал американский медик.

«Симптомы сохраняются до тех пор, пока человек не получит неотложную медицинскую помощь. При панической атаке симптомы могут сохраняться 20 минут, а затем исчезнуть», — рассказал специалист.

Болезненные проявления у пациентов с проблемами с сердцем могут появиться задолго до самого приступа, заметил Дэйв. В то же время симптомы панической атаки возникают при отсутствии активной нагрузки, а также могут возникать из-за каких-то триггеров, например, плохих новостей.

Британец в возрасте 31 года скончался через несколько минут после приступа изжоги. Причиной смерти названа атриовентрикулярная блокада сердца.