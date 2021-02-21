В Сеть попали первые снимки лица дочери Йена Сомерхолдера

Вашингтон, 21 февраля. Папарацци удалось заснять лицо дочери актеров Йена Сомерхолдера и Никки Рид, которые на протяжении нескольких лет прячут ребенка от журналистов.

Звезды ведут закрытый образ жизни, не подпуская к своей семье корреспондентов. Родителями актеры стали в июле 2017 года, но никаких кадров с малышкой они не показывали. На протяжении трех лет артистам все-таки удавалось скрывать лицо девочки.

Но на недавней прогулке Йена и Никки в Лос-Анджелесе уличным фотокорреспондентам удалось «поймать» лицо ребенка. На трехлетней девочке были голубое платье и розовые колготки. Малышке было настолько тепло, что она сняла пальто и отдала его матери.

До женитьбы на Никки Рид Йен встречался с коллегой по сериалу «Дневники вампиров» Ниной Добрев. Их считали одной из самых горячих пар Голливуда. Но влюбленные расстались спустя два года отношений. По некоторым данным, причиной расставания стали разные взгляды на жизнь. Йен хотел уже создать семью, а Нина мечтала покорить голливудский олимп. В 2015 году Йен предложил руку и сердце Никки Рид.