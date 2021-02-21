Ученые уточнили дату взрыва звезды Бетельгейзе

Токио, 21 февраля. Ученые опровергли теорию о скором взрыве звезды Бетельгейзе и обозначили новые сроки окончания существования небесного объекта.

До взрыва звезды как сверхновой осталось не менее 100 тысяч лет, уверены ученые из международной группы исследователей, об этом сообщила NHK. Бетельгейзе находится в созвездии Ориона, недавнее падение яркости ученые приняли за готовность ко взрыву.

Группа ученых проанализировала изменение яркости и температуры звезды и выяснила, что Бетельгейзе на две трети меньше в радиусе, чем предполагалось ранее. Это означает, что звезда находится на ранней стадии горения гелия в ядре и взрыв произойдет через большой промежуток времени, ныне живущие люди его не увидят.

Срок жизни звезд зависит от ее массивности, маленькие звезды типа Солнца существуют порядка десяти миллиардов лет, сверхгиганты могут исчерпать свой ресурс за сотни тысяч лет. После этого они коллапсируют, и может наступить мощнейший взрыв, который станет началом сверхновой звезды.

Исследователи получили сенсационные данные о черной дыре в системе Лебедь X-1. Они выяснили, что масса космического объекта вполовину больше, чем указано в данных за 2011 год.