Белорусский политолог сомневается в дееспособности Тихановской

Минск, 21 февраля. Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская не способна поддерживать волну протестов в республике. Так считает политолог Алексей Дзермант.

Эксперт полагает, что Тихановская и ее ближайшее окружение пытаются расколоть связи России и Республики Беларусь. Экс-кандидат в белорусские президенты надеется, что протестные акции продолжатся весной, в чем Дзермант усомнился.

«Никакой серьезной активности, на которую они рассчитывали, нет. В оппозиционной среде сейчас царит уныние, о чем говорит не только Тихановская, но и говорят аналитики», — рассказал политолог.

Он считает, что у людей пропадает вера в протесты, они начинают видеть, кто на самом деле стоит за беспорядками. С оставшимися наиболее радикально настроенными гражданами предстоит разбираться силовым структурам, добавил Алексей Дзермант.

Ранее Федеральное агентство новостей в своем материале приводило слова Тихановской о планах на весну. Она уверяла, что протестные мероприятия в Белоруссии возобновятся, как только отступит непогода.