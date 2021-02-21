Цискаридзе продемонстрировал фуэте в эфире «Танцев со звездами»

Москва, 21 февраля. Артист и педагог балета Николай Цискаридзе доказал судьям и зрителям «Танцев со звездами», что даже спустя восемь лет после ухода со сцены может выполнить любое балетное движение.

Под конец финального выпуска танцевального проекта члены жюри подняли вопрос о справедливости возможной победы Давида Манукяна. Блогер профессионально занимался бальными танцами, так что имеет преимущество перед остальными звездными участниками, которые являются абсолютными новичками. Партнерша артиста Дарья Палей вступилась за него, отметив, что он преодолевал различные сложности на пути к финалу, как и остальные претенденты на победу.

«Десять лет перерыва, поверьте, — это огромное время», — напомнила партнерша Давы.

«Поверь мне, я сейчас встану и станцую что угодно», — ответил народный артист РФ Цискаридзе и исполнил техничное фуэте.

Судьи в замешательстве: несмотря на то, что Дава и занимался танцами, невозможно занижать ему оценки, ведь он показывает себя как блестящий артист. Последний номер рэпера все члены жюри оценили на максимальный балл.