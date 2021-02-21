Украине неизвестны имена подозреваемых в крушении Boeing под Тегераном

Киев, 21 февраля. Заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин заявил, что правительству страны неизвестны имена подозреваемых в авиакатастрофе «боинга» под Тегераном в 2020 году.

Об этом украинский политик рассказал в эфире телеканала «Украина 24». По его словам, Киев предлагал властям Тегерана совместно проводить допросы и ряд других процедур. Однако иранская сторона так и не ответила Украине на упомянутые пропозиции.

«Более того, нам даже отказываются сообщать имена тех людей, которые находятся под подозрением, или людей, в отношении которых будет в ближайшее время направлен обвинительный акт в суд», — подчеркнул Енин.

Ранее сообщалось, что Правительство Украины собирается получить от Канады запись со словами о крушении Boeing, которые приписывают главе внешнеполитического ведомства Ирана Мохаммаду Джавад Зарифу.