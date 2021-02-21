Россия готовит крупные военные учения ВДВ в Крыму

Севастополь, 21 февраля. Командно-штабные учения с гвардейским десантно-штурмовым Кавказским казачьим полком из Ставрополя и гвардейским артиллерийским полком из Анапы пройдут на полигоне Опук в Крыму.

Маневры подразделений ВДВ и артиллерии будут проводиться под руководством командира Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения гвардии генерал-майора Андрея Суховецкого.

Десантникам предстоит совершить высадку личного состава и техники на незнакомую площадку и сразу же совершить захват объекта условного противника, который будет необходимо удерживать до подхода основных сил. Параллельно этому десантно-штурмовые отряды проведут высадку на побережье с больших десантных кораблей Черноморского флота.

Также сообщается, что в это время будут проходить полковые тактические учения, но уже в Рязанской области. Отработкой навыков будут заниматься бойцы гвардейского парашютно-десантного полка из Тулы.

Всего в маневрах планируется задействовать более 3 тысяч военнослужащих ВДВ и около 200 единиц боевой и специальной техники.

Ранее бойцы ВДВ продемонстрировали способность выполнять поставленные задачи даже при крайне низких температурах. Как передает ФАН, десантники провели учения под Уссурийском в 25-градусный мороз.