Ростех может стать производителем сверхзвукового бизнес-самолета

Москва, 21 февраля. Производство сверхзвукового пассажирского бизнес-самолета, возможно, будет организовано в России. Об этом заявил гендиректор Ростеха Сергей Чемезов.

Недавно глава Министерства промышленности и торговли РФ Денис Мантуров сообщил, что Россия совместно с Объединенными Арабскими Эмиратами образуют совместное предприятие для разработки и создания сверхзвукового бизнес-джета.

Самолет будет создан в двух версиях: пассажировместимостью до 8 и до 30 человек. Мантуров добавил, что облик воздушного судна может быть разработан до 2022 года.

Ранее сообщалось, что холдинг «Швабе», входящий в Ростех, представит на международной выставке вооружений IDEX 2021 в ОАЭ большую номенклатуру оптических приборов для бронетехники.