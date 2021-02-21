«Спутник V» в Австрии сравнили с прославленным автоматом Калашникова

Вена, 21 февраля. Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» надежна как автомат Калашникова. Об этом журналистам заявил ведущий австрийский инфекционист Флориан Тальхаммер.

Такое сравнение он привел в интервью крупнейшей австрийской газете The Kronen Zeitung. По словам Тальхаммера, первая российская вакцина против COVID-19 проста, эффективна и надежна, как культовый автомат.

«Обнадеживающие данные [о вакцине] были опубликованы в очень уважаемом журнале — хоть поздно, но тем не менее. При первой и второй прививке используются разные вирусные векторы, что увеличивает эффективность», — отметил профессор.

Говоря об «обнадеживающих данных», инфекционист подразумевал первые промежуточные итоги третьей фазы клинических испытаний «Спутника V», которые были обнародованы в авторитетном британском медицинском журнале The Lancet. В публикации отмечалась высокая эффективность препарата и его безопасность.

После выхода этого материала разработку российских ученых оценили во всем мире. В США о вакцине написала газета The Wall Street Journal, в Германии о ней высказалась канцлер Ангела Меркель.

«Спутник V», разработанный специалистами Центра им. Гамалеи, был зарегистрирован Минздравом РФ в августе 2020 года. Эта вакцина стала первой в мире по профилактике COVID-19. Она создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека.