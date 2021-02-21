Холдинг Ростеха представит на IDEX-2021 широкий ассортимент приборов ночного видения

Абу-Даби, 21 февраля. Входящий в концерн «Ростех» холдинг «Швабе» представит на оружейной выставке в Абу-Даби большую номенклатуру оптических приборов для бронетехники, сообщили в пресс-службе холдинга.

Среди представленных образцов имеются устройства ночного видения.

«Оптико-электронные приборы для бронетанковой техники на стенде холдинг представит приборами ночного видения — ПНВ-90В-1 и ПН-14К, командирским комбинированным прицельно-наблюдательным комплексом и панорамным прибором наблюдения командира, применяемыми в составе боевых машин при обзоре местности, обнаружении и распознавании целей в любое время суток», — сообщили в «Швабе».

Кроме того, холдинг привез на IDEX-2021 оптические прицелы переменной кратности, различные коллиматоры, монокуляры ночного видения и лазерные целеуказатели.

Из российской бронированной техники в столице ОАЭ представлены БТР и БМП на базе платформы «Бумеранг», согласно сообщению руководителя Рособоронэкспорта Александра Михеева.

Также сообщалось, что Ростех презентует на выставке IDEX-2021 обновленную БМП-3, прошедшую комплексную и глубокую модернизацию.