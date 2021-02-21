Премьер-министр ЦАР посетил освобожденный город Боали

Боали, 21 февраля. Премьер-министр ЦАР Фирмен Нгребада прибыл в освобожденный от боевиков город на юго-западе республики.

В Боали он провел встречу со сторонниками правящей партии «Объединенные Сердца» (MCU), которые поприветствовали политика плакатами с изображением действующего президента Фостен-Арканжа Туадера.

Нгребада посетил штаб-квартиру объединения, где произнес речь перед избирателями. Местные жители встретили аплодисментами слова главы правительства.

Во время визита граждане устроили фотосессию с политиком и получили возможность задать ему вопросы. Нгребада выложил совместные кадры в личный Facebook-аккаунт.

Также премьер-министр провел совещание с представителями местной власти. Он обсудил с чиновниками вопрос безопасности жителей и этапы возобновления мирной жизни.

Напомним, что Вооруженные силы ЦАР (FACA) освободили Боали от боевиков из «Коалиции патриотов за перемены» (CPC) в конце января текущего года. В ходе зачистки территорий бойцы правительственной армии ликвидировали 44 бандита.

Контртеррористическая операция проводилась при поддержке российских инструкторов, которые консультируют местных военачальников и обучают личный состав FACA.

Ранее международная редакция Федерального агентства новостей сообщала, что вооруженные силы республики установили контроль в городе Иппи, расположенном в центральной части страны.