Новозеландская семья случайно до смерти «застирала» ребенка

Крайстчерч, 21 февраля. Правоохранители новозеландского города разбираются в обстоятельствах смерти ребенка. Его без сознания достали из стиральной машины.

По предварительным данным, взрослые не заметили, как малыш забрался в бытовой прибор. Машинку с фронтальной загрузкой они поставили на режим стирки и только поле этого раскрылась страшная правда.

Прибор был незамедлительно выключен, малыш к тому моменту потерял сознание. Родственники отвезли пострадавшего в местный госпиталь, но усилия медиков оказались тщетными. В правоохранительных органах считают, что нет признаков того, что кто-то приложил руку к гибели малыша.

Новозеландцев через прессу предупредили об активности маленьких детей. В частности, эксперты отметили страсть дошкольников залезать даже в стиральные машины.

Еще один несчастный случай произошел в Подмосковье: житель Мытищ получил смертельный удар током во время душа.