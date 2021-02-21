Некоторые россияне не смогут открывать новые счета в банках

Москва, 21 февраля. Классификация банковских клиентов по признаку совершения подозрительных операций может появиться в России. Соответствующие изменения внесены сенаторами и депутатами в Госдуму.

Ряд парламентариев во главе с председателем комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым предлагает ввести сервис «Платформа ЗСК» («Знай своего клиента»). Он позволит банкам получать сведения о степени риска по конкретным клиентам для дальнейшего выстраивания схемы работы с ними.

Банк России и Росфинмониторинг разработают критерии оценки, после чего разместят их в Сети на сайте ЦБ. К клиентам предлагается «примерять» три категории риска — высокую, среднюю или низкую (зеленый, желтый или красный уровень риска). В отношении граждан с красной степенью риска могут наложить ограничения вплоть до запрета открывать счет в банке.

Авторы идеи акцентируют внимание на моменте добровольного характера такого сервиса. Помимо этого, новая редакция законопроекта исключает внесудебную конфискацию средств.

Федеральное агентство новостей ранее представило материал, в котором эксперты рассказали, сколько будет стоить доллар в начале весны.