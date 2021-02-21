Американские реаниматологи доказали неэффективность витамина D при COVID-19

Вашингтон, 21 февраля. Витамин D неэффективен при средних и тяжелых формах коронавируса. К такому выводу пришли американские реаниматологи.

Специалисты наблюдали за больными с COVID-19 в течение недели. Одни пациенты получали обычное лечение. Другим давали еще и витамин D. При этом существенной разницы в их состоянии не выявлено. Больных из обеих групп подключали к аппарату искусственной вентиляции легких и помещали в реанимацию.

Результаты исследования американских специалистов опубликованы в издании JAMA Network Open. Гипотезы о пользе витамина D в лечении коронавируса начали активно распространяться в прошлом году. Исследователи рассматривали их, руководствуясь данными о меньшем количестве больных коронавирусом в странах с жарким климатом. Исследование влияния цинка на организм пациентов с COVID-19 также продемонстрировало неэффективность этого элемента.

При приеме витамина D нужно соблюдать дозировку. Это вещество таит в себе опасность. При его переизбытке возникает зуд. К тому же появляется головная боль. Иногда передозировка сопровождается тошнотой. Витамин может откладываться в почках, печени и сосудах.