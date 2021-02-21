Уловки хитрых официантов: как персонал обманывает посетителей в заведениях

Миф о том, что на самом деле официанты неплохо зарабатывают, все больше становится похож на правду. Вот только честным путем увеличивать свой доход готов не каждый работник в ресторанной сфере. ФАН выяснил, как на посетителях может наживаться персонал кафе и ресторанов, и сделал подборку самых распространенных уловок официантов в заведениях.

Кого чаще обманывают официанты?

Первая, самая распространенная группа посетителей, на которой можно хорошо нажиться, это большие компании. Для них официанты всегда ленятся создавать индивидуальные чеки, убеждая стол расплатиться по общему счету. Естественно, под конец вечера компания не будет разбираться, кто сколько съел и выпил, и заплатит по чеку. На это и расчет — можно легко добавить столу пару-тройку позиций, да подороже.

Романтические пары тоже попадают под прицел нечестных официантов. Увидев несостыковку в чеке, мужчина, скорее всего, не станет устраивать скандал, чтобы не портить вечер и не выглядеть в глазах женщины «жлобом».

Особое меню для особых гостей — тоже частая уловка. Под «раздачу» попадают иностранцы или солидные, обеспеченные на вид люди. По логике официантов, приезжие все равно плохо ориентируются в ценах, а богатых можно разводить сколько угодно — они все равно не заметят, тысячей больше, тысячей меньше.

Недолив и недовес

На банкетах и при заказе стола на большую компанию недоложить салат или недолить напитки в графины — самый распространенный способ надуть гостей. Официанты умело доказывают посетителям, что закуски будут красивее выглядеть на общей тарелке, а сок или вино — гораздо эстетичнее смотреться в графине или штофе. И правда, так напитки и еда выглядят презентабельнее, но, к сожалению, гости никак не смогут проверить ни вес блюда, ни объем напитка. А довольный персонал будет делать вид, что донесли до вашего столика весь заказанный объем. Не допустить подобный обман можно, только попросив подавать каждую закуску отдельно, а бутылку открывать непосредственно перед столиком.

Остатки всегда сладки

Этот шокирующий способ действительно применяют некоторые заведения. То, что не доели гости до вас, может легко перекочевать на ваши тарелки под видом свежеприготовленного блюда. Особенно это касается закусок: зелени, колбасы, оливок, нарезок, канапе. Самое поразительное, что за один вечер продукты могут сменить несколько столиков. Когда вам приносят блюдо, всегда обращайте внимание на его внешний вид: увядшая зелень и слегка заветренный сыр должны обязательно вызвать подозрения. Не стесняйтесь попросить заменить блюдо.

Подача длиною в жизнь

Особенно хорошо этот способ работает с большими компаниями, которые заказывают алкоголь и много еды. Повар как будто специально не торопится отдавать ваше блюдо, а официант разводит руками, мол, не успевают кулинары готовить все сразу. Подача «по мере готовности» — это еще одна уловка. Дело в том, что так посетителям можно принести на несколько блюд больше.

Голод, длительное ожидание, вынос каждой порции с большим перерывом — расчет делается на то, что гости даже не заметят, как съедят больше, чем заказывали. Тут даже камеры наблюдения не спасут — если съели, будьте добры расплатиться. Поможет только строгая договоренность одновременной подачи блюд, не соглашайтесь на уговоры официанта. Удобство для них может обернуться длинным чеком для вас.

Не стесняйтесь отстаивать свои права в заведении и ставить на место хитрых официантов. Не забывайте проверять счет и наличие в нем процента чаевых. Если его включили в чек без вашего согласия — вы не обязаны оставлять их, если обслуживание вас не устроило.