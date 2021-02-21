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Милонов ответил Жириновскому на его призыв ограничить предельный вес для россиян

Милонов ответил Жириновскому на его призыв ограничить предельный вес для россиян

Глава партии ЛДПР Владимир Жириновский призвал установить в России ограничения по предельному весу тела для граждан и чиновников. В разговоре с корреспондентом ФАН депутат Государственной Думы РФ Виталий Милонов прокомментировал предложение своего коллеги.   

Суть проблемы, озвученную Жириновским, Милонов видит немного иначе, он полагает, что борьбу с избыточным весом россиян нужно вести с другого направления.  

«Обижать людей с лишним весом я бы не стал, потому что они такими стали не из-за того, что плохие или преднамеренно много едят. Это происходит вследствие того, что они покупают продукты, которые считают безопасными, а они опасны. Для начала надо ввести контроль за качеством продуктов», — полагает общественник.

Проблема избыточного веса в стране, действительно, остается актуальной. Так, Виталий Милонов посоветовал бы для начала запретить продажу продуктов с цельными жирами, маргаринами, с избыточным количеством сахара.

«Сахар должен стать исключением, редкостью в нашем рационе. Избыток сахара у нас во всех продуктах питания. К примеру, мы же продаем «кока-колу» в магазинах, а она и лишний вес — это братья-близнецы», — отмечает политик.

Милонов ответил Жириновскому на его призыв ограничить предельный вес для россиян

Помимо избыточного веса, по мнению Милонова, в стране существуют и другие проблемы, которые также требуют пристального внимания: курение, алкоголизм и наркомания.

«Люди, которые курят, являются большей проблемой для общества, тем более, которые пьют, я уж не говорю про тех, кто употребляет наркотики. Хочу, чтобы Владимир Вольфович поддержал мою идею, чтобы все депутаты перед тем, как баллотироваться на новый срок, в обязательном порядке сдали полный тест на наркотики. Чтобы ни один наркоман не стал депутатом какого-либо уровня. Если человек употребляет наркотики, то всерьез говорить о нем, как о нормальном человеке, просто невозможно», — заключил депутат.

Ранее Виталий Милонов назвал «полнейшей глупостью» предложение президента «Союза профессиональных ритуальных агентов» (НКО «СПРА») Стаса Барецкого основать отдельные кладбища для звезд российского шоу-бизнеса.

Источник: Федеральное агентство новостей
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