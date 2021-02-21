Памелу Андерсон раскритиковали за интервью с мужем в постели

Вашингтон, 21 февраля. Актриса и модель Памела Андерсон дала интервью вместе с новым мужем Дэном Хейхерстом прямо из постели. Это вызвало недоумение у зрителей.

Кинозвезда совсем недавно связала себя узами брака с Дэном, что стало неожиданностью для многих ее поклонников. Андерсон сообщила, что познакомилась с будущим мужем во время карантина в своем доме. Тогда Хейхерст помогал ей с ремонтом.

На интервью Памела вместе с мужем лежали в кровати и нежились в объятиях друг друга, рассказывая о своих чувствах.

«Памела, однажды ты сказала, что объятия любимого мужчины — твое идеальное место. Я не думала, что мы в буквальном смысле увидим тебя там», — подколола актрису ведущая британского ток-шоу Loose Women.

На что артистка ответила: «Мы не покидали постель с Рождества».

Как оказалось, Дэн состоял в счастливых отношениях до того, как увлекся Памелой. Его бывшая возлюбленная была шокирована изменой. На что мужчина в интервью ответил: «Я не смог устоять. Я покажу вам под одеялом, если вы хотите».

Многие интернет-пользователи, увидев скандальное интервью, пришли в недоумение. Они раскритиковали звезд за слишком свободное поведение в эфире.

Андерсон уже не первый раз эпатирует публику. В честь дня рождения она решила порадовать поклонников обнаженными снимками.