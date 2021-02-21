София, 21 февраля. Пользователи Сети неоднозначно отреагировали на инициативу Министерства образования Болгарии реализовать программу «патриотического воспитания» в школах.

В публикации местной газеты сказано, что историю Болгарии рассматривают необъективно и однобоко. Патриотизм в стране похож на «покойника»: о нем говорят либо хорошо, либо никак.

Болгарские читатели неоднозначно отреагировали на появление такой программы. Одни назвали ее нужным проектом, а другие удивились тому, зачем страну готовить к боевым действиям.

«Я НАТО присягу не давал!» — написал пользователь Трьстика.



Читатель Стефан Петров считает, что Болгарию элементарно готовят к военным действиям против России

«И мы со своими пятью F-16 на них нападем? Несерьезно и просто смешно», — сообщил юзер под ником Гост.

Другой пользователь напомнил гражданам историю государства, когда русские освободили жителей Болгарии от турецкого рабства. Читатель заявил, что София не имеет права нападать на Москву.

Федеральное агентство сообщало, что НАТО формирует антироссийские взгляды у молодежи, проживающей в странах бывшего СССР.