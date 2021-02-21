В Крыму высмеяли санкции Украины против университета в Севастополе

Севастопольский государственный университет (СевГу) неожиданно для всех попал в новый санкционный список Украины, который был опубликован 20 февраля. Также под украинские ограничения попали 12 компаний, зарегистрированных в РФ, 19 юридических и восемь физических лиц.

По этому поводу высказался ректор СевГУ Владимир Нечаев. Он отметил, что университет не ведет антиукраинскую политику, при этом там учатся студенты из других государств, в том числе Украины. Ректор уверен, что санкции только помогут университету, поскольку украинская сторона тем самым его просто популяризирует, причем на мировом уровне, передает корреспондент ФАН.

«Новость нас удивила и позабавила отчасти. Приятно, что мы оказались в солидной компании с такими крупными организациями. Решение украинских властей говорит о том, что Севастопольский государственный университет представляет значимую величину, на которую стоит обращать внимание даже целому президенту Украины», — прокомментировал Нечаев новость журналистам.

Владимир Нечаев добавил, что университеты редко попадают в санкционные списки других государств, однако, видимо, СевГу сделал что-то такое, что из всех российских учебных заведений выбрали именно его. Также он напомнил, что еще Владимир Ленин говорил, что «если нас перестали ругать, значит, мы делаем что-то не так». Очевидно, что Севастопольский государственный университет делает «все так».

В комментарии ФАН несколько студентов коротко рассказали о том, что думают о подобных «выходках» руководства соседней станы. По их словам, они за политической жизнью на Украине не следят, а о том, что Киев придумывает какие-то санкции, узнают в основном из новостей и записей в соцсетях. Но в ВК и Facebook серьезных новостей об украинской реальности не встречают: чаще всего новые неадекватные законы, повышение тарифов и очередные санкции, которые никому не интересны.

Известно, что СевГУ был создан в октябре 2014 года на базе семи существовавших в городе вузов. Сейчас в его состав входят уже 12 вузов и Морской колледж, всего в университете обучается около 11 тысяч студентов.

Напомним, ранее ФАН сообщал, что в Крыму отреагировали на призыв Украины к Европейскому союзу ввести новые санкции против России.