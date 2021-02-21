Около половины всех депутатов Госдумы страдают ожирением

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил ввести ограничения по весу для россиян и чиновников. ФАН выяснил, в каких фракциях больше всего депутатов с ожирением.

Жириновский объяснил свою инициативу тем, что государство вынуждено тратить много денег на граждан с избыточным весом, их "лечение и диету".

«В это время люди, которые нормально себя чувствуют, от государства недополучают. Я еще в 2014 году сказал, почти семь лет назад: давайте установим 80 килограммов», — заявил политик в эфире радио «Комсомольская правда».

Лидер ЛДПР считает, что максимальный вес чиновника не должен превышать 100 килограммов.

Более 43% депутатов Госдумы VII созыва, а именно 196 парламентариев из 449, имеют одну из степеней ожирения, таковы результаты исследования, проведенного основателем сети клиник всех методов похудения «Оригитея» Марият Мухиной. Об этом сообщил PR-директор диетолога Вадим Горжанкин в комментарии Федеральному агентству новостей.

Исследование показало, что наибольшее число депутатов с ожирением в рядах «Единой России» – 151 парламентарий. Это 44% от всех депутатов с ожирением. 96 парламентариев (28% фракции «ЕР») страдают первой степенью ожирения, 48 (14%) – второй, и 7 (2%) – третьей. 190 единороссов (55%) имеют нормальный вес.

В процентном отношении по ожирению единороссов опередили депутаты «Справедливой России» (47%) и представители КПРФ (46%). При этом третья степень ожирения у 6% фракции коммунистов. А вот во фракции ЛДПР от ожирения страдает 33% (13 депутатов из 40).

«Среди руководителей фракций хуже всего ситуация у Владимира Жириновского, по мнению Марият Мухиной, у лидера ЛДПР вторая степень ожирения и ему «стоило бы заняться здоровьем». У Геннадия Зюганова (КПРФ) и Сергея Миронова («СР») – первая степень, а Сергей Неверов («ЕР») не имеет проблемы лишнего веса», – прокомментировал Горжанкин.

Марият Мухина предложила депутатам решать проблему лишнего веса, так как это не только предиктор диабета, сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, но и серьезная помеха работе.