Николай Расторгуев отмечает свой 64-й день рождения

Советский и российский музыкант, лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев 21 февраля отмечает 64 года. В эксклюзивном интервью корреспонденту ФАН артист рассказал, как планирует отпраздновать день рождения, а также поделился творческими планами на 2021 год.

Николай Расторгуев признался, что привык отмечать только юбилеи, а обычные даты особо не воспринимает.

«Такие дни рождения обычно проходят мимо, я их особо не праздную. У меня вообще намечается мероприятие в этот день, вполне возможно, что у меня будет концерт. Я иногда отмечаю какие-то круглые даты, а это совершенно не круглая, никому не нужная и обычная, грустная история, не более того», — сообщил собеседник ФАН.

Что касается планов на 2021 год, то артист старается пока ничего не загадывать. По его словам, все будет зависеть от ситуации с пандемией.

«Не от меня все зависит, а от коронавируса. Я смотрю, потихонечку все налаживается. Надеюсь, что продолжится наша гастрольная деятельность, это наша работа, мы этим занимаемся в основном. Будем надеяться, что все будет нормально», — рассказал Николай Расторгуев.

Ранее актриса театра и кино, исполнительница одной из главных ролей в сериале «Бабий бунт, или Война в Новоселково» Ольга Погодина в интервью корреспонденту ФАН призналась, что продолжения любимой российскими зрителями комедии больше не будет.