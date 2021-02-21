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Николай Расторгуев отмечает свой 64-й день рождения

Николай Расторгуев отмечает свой 64 день рождения

Советский и российский музыкант, лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев 21 февраля отмечает 64 года. В эксклюзивном интервью корреспонденту ФАН артист рассказал, как планирует отпраздновать день рождения, а также поделился творческими планами на 2021 год.

Николай Расторгуев признался, что привык отмечать только юбилеи, а обычные даты особо не воспринимает.

«Такие дни рождения обычно проходят мимо, я их особо не праздную. У меня вообще намечается мероприятие в этот день, вполне возможно, что у меня будет концерт. Я иногда отмечаю какие-то круглые даты, а это совершенно не круглая, никому не нужная и обычная, грустная история, не более того», — сообщил собеседник ФАН.

Николай Расторгуев отмечает свой 64 день рождения

Что касается планов на 2021 год, то артист старается пока ничего не загадывать. По его словам, все будет зависеть от ситуации с пандемией.

«Не от меня все зависит, а от коронавируса. Я смотрю, потихонечку все налаживается. Надеюсь, что продолжится наша гастрольная деятельность, это наша работа, мы этим занимаемся в основном. Будем надеяться, что все будет нормально», — рассказал Николай Расторгуев.

Ранее актриса театра и кино, исполнительница одной из главных ролей в сериале «Бабий бунт, или Война в Новоселково» Ольга Погодина в интервью корреспонденту ФАН призналась, что продолжения любимой российскими зрителями комедии больше не будет.

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