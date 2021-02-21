Замглавы ФСВТС рассказал об успешном применении комплексов «Панцирь» в Сирии

Абу-Даби, 21 февраля. Российские зенитные ракетно-пушечные комплексы (ЗРПК) «Панцирь» хорошо зарекомендовали себя в ходе боевых действий в Сирии.

По словам замглавы Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ Алексея Фролкина, на международной выставке вооружений IDEX-2021 зарубежные покупатели проявляют большой интерес к российским комплексам.

«Линейка комплексов «Панцирь» хорошо зарекомендовала себя в боевой обстановке, в частности эти ЗРПК продемонстрировали высокую эффективность при отражении налетов террористов в Сирии», — пояснил он.

Фролкин также добавил, что комплексы «Панцирь» являются одними из наиболее востребованных в мире продуктов российского военно-промышленного комплекса. По его словам, страны Ближнего Востока также интересуются зенитным ракетно-пушечным комплексом «Панцирь-МЕ», который предназначен для кораблей.

Ранее стало известно, что шесть государств готовы закупить российский новейший танк «Армата», экспортная версия которого была представлена на выставке вооружений IDEX-2021 в Абу-Даби.