Школьник из Тюменской области вынес из пожара пятилетнюю сестру

Тюмень, 21 февраля. Юный житель города получил награду «За мужественный поступок» из рук главы региона. Мальчик спас из огня маленькую сестру.

Во время беседы с сотрудниками МЧС 11-летний герой из Заводоуковска признался, что действовал по интуиции. По словам ученика, он увидел задымленный коридор, тут же разбудил сестру и начал искать огнетушитель, которого в доме не оказалось.

Когда девочка собралась, брат взял ее на руки и вылез через окно к соседям. Прибывшие на место происшествия сотрудники экстренных служб оперативно ликвидировали последствия ЧП.

Награждение отважного школьника состоялось в торжественной обстановке, медаль мальчик получил из рук губернатора Тюменской области Александра Моора.

Ранее ФАН писал о курских пожарных, которые вынесли из огня двухлетнего ребенка. Хозяин квартиры и жильцы соседних квартир эвакуировались самостоятельно.